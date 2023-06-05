خالد يوسف لـ«الشاهد»: الوطنية المصرية لن تقبل بحكم الإخوان

قال المخرج خالد يوسف إنه بعد أسبوع من تولي الإخوان الحكم، ظهر مع الإعلامي طوني خليفة، وقلت له: «لسنا في زمن الإخوان، ولن يستمروا في الحكم، وفي 30 يونيو المقبل لن يكونوا في الحكم».

الوطنية المصرية لن ترتضي بحكم الإخوان

وأضاف، خلال استضافته مع الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوطنية المصرية لن ترتضي أن تقبل بحكم الإخوان الذين يدمرون الهوية الوطنية، فهي جماعة دون إبداع تسير على مبدأ السمع والطاعة، وحين قرروا تعيين وزير ثقافة إخواني قررنا ندخل وزارة الثقافة للاعتصام لمنعه.

دخول وزارة الثقافة

وأوضح أنه خطط مع الفنانين لمحاولة تمكنهم من دخول الوزارة، عبر أكبر 15 قامة أدبية وفنية في مصر لن يتمكن الأمن من منعهم، وبمجرد دخول الـ15 مثقفا أبلغنا كل شباب المثقفين والفنانين بأننا دخلنا وزارة الثقافة، وانضموا لنا وبدأ مئات الفنانين في التوافد وظللنا شهرا كاملا، وقررنا الخروج من الاعتصام على 30 يونيو.