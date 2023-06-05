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خالد يوسف لـ«الشاهد»: الإخوان استعطفوا الفنانين ليسمحوا بدخول القرضاوي للميدان

كتب:

محمد عزالدين
07:17 ص | الإثنين 05 يونيو 2023
المخرج خالد يوسف

المخرج خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف إن الإخوان كانوا يتصنعون اللطف في الميدان، بخاصة مع الفنانين، لأن السياسيين لم يكونوا مشهورين للناس كلها، بينما الفنان وجهه معروف.

تذلل «العريان» بسبب «القرضاوي»

وأضاف، خلال استضافته مع الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن عصام العريان طلبني ذات يوم للقاء مع خالد الصاوي، واستسمحونا بمنتهى التذلل أن نسمح ليوسف القرضاوي بالصلاة في الميدان ليختم حياته، فهم كانوا مدركين أننا لو رفضنا لن يتمكن من الدخول، والشعب كان أكثر من الإخوان في الميدان، عكس ما يشاع.

ركوب الإخوان للثورة

ولفت إلى أن الوحيد الذي رفض دخول القرضاوي للميدان هو الفنان أحمد عيد، وخرج معي للشرفة، وقال إن هؤلاء الناس يريدون ركوب الثورة، ومشهد القرضاوي في الميدان يشبه مشهد الخميني في الثورة الإيرانية.

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