خالد يوسف لـ«الشاهد»: الإخوان رفضوا المشاركة في 25 يناير

قال المخرج خالد يوسف إنه كان عضوًا في مجلس النواب الشعبي الذي تكون اعتراضًا على تزوير انتخابات 2010، وكان معه القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وحين تشاور مجلس النواب بشأن النزول يوم 25 يناير، قال البلتاجي إن الإخوان لن تشارك.

رفض البلتاجي

وأضاف «يوسف» خلال استضافته مع الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه حين كتب عبد الحليم قنديل البيان، وذكر فيه اسم حسني مبارك، انتفض البلتاجي ورفض البيان وقال: «إحنا قولنا نشجع الشباب ومش هانشارك، لكن اسم الرئيس لا».

مشاهدة للتاريخ من يوم 28 يناير

وتابع أن لديه مشاهدة للتاريخ من يوم 28 يناير، حين بدأ الكر والفر على كوبري الجلاء، بين المتظاهرين والشرطة، وفجأة وجد مجموعة موتوسيكلات عليها شباب يحملون «مولوتوف» ويلقون على الشرطة، ويحرقون سيارات الشرطة، ثم يختفون، قائلا: «أجزم بنسبة 1000% أنهم من الإخوان، فلم يكن لدى مجموعات التظاهر السلمية أي نية أو اتفاق على العنف حتى لو تعرضنا للضرب بالرصاص».