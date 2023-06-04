المخرج خالد يوسف لـ«الشاهد»: 30 يونيو أعلى تجليات تجمع إرادات المصريين

قال المخرج خالد يوسف، إن 30 يونيو أعلى تجليات تجمع إرادات المصريين، وكما قال يوسف إدريس إن تجمع إرادات المصريين يجعل أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادرا على صنع المعجزات.

من هنا بدأ الاشتباك مع الجماعة

وأضاف خلال استضافته مع الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه وعيه بخطر الإخوان تكون منذ انتخابات الجامعة في الثمانينيات، إذ كان هناك 3 متنافسين، الإخوان والحزب الوطني واليسار، وهو كان الاستثناء وفاز عليهم، وهنا بدأ الاشتباك مع الجماعة، فبدأت قراءة أدبيات الإخوان من رسائل البنا لكتب سيد قطب لأبي الأعلى المودودي وابن تيمية، وكل التيار الفكري المتطرف.

علاقته بخالد محيي الدين

وأكد أن أصل جماعة الإخوان قام على أن من دون الإخوان ليس مسلما، وكل ما يقال عن التعايش، ودعاة لا قضاة، ألاعيب سياسية، وعلاقتي بخالد محيي الدين أنارت لي العديد من الطرق؛ منها رأيه في الإخوان الذي كان قريبا من رأيي، لكنه كان يتعامل معهم في إطار سياسي فقط.