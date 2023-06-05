موسكو: جولة مشاورات جديدة مع الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الحبوب الجمعة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الاثنين، أن جولة جديدة من المشاورات الوزارية حول مذكرة اتفاق الحبوب، بين روسيا والأمم المتحدة، من المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 يونيو الجاري، في جنيف.

اتفاق على الجولة القادمة

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية للأنباء: «لقد اتفقنا على الجولة القادمة من المشاورات الوزارية في جنيف يوم 9 يونيو»، لافتاً إلى عدم حدوث أي تغييرات على إطار مبادرة البحر الأسود، رداً على مزاعم حول توسيع اتفاقية الحبوب لتشمل موانئ جديدة.

ونوه «فيرشينين» بأن «روسيا لا ترى حالياً أي آفاق لتمديد صفقة الحبوب مرة أخرى»، وأكد في الوقت نفسه، أن المشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن الاتفاقات القائمة «مستمرة».

اتفاقية توريد المواد الأساسية

يذكر أنه في 22 يوليو العام الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا مع الأمم المتحدة اتفاقية على توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية، وكانت الاتفاقيات في البداية لمدة 120 يومًا، وتم تمديدها في نوفمبر الماضي لنفس الفترة.

وفي 18 مارس 2023 أعلنت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا فقط، محذرة من أن هذا سيكون وقتًا كافيًا لتقييم تنفيذ المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.