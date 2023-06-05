خبير علاقات دولية: شروط الغرب وأوكرانيا لإنهاء الأزمة مع روسيا «تعجيزية»

وصف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، رفض أمريكا والدول الغربية الأوروبية وأوكرانيا المقترحات التي قدمتها إندونيسيا، لإنهاء الأزمة مع روسيا، بأنه «شرط تعجيزي»، في الوقت الذي رحبت فيه موسكو بما تتضمنه الخطة الإندونيسية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن رفض أوكرانيا ومن وراءها الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لمقترح إندونيسيا بحل الأزمة الروسية الأوكرانية، يأتى فى سياق الموقف العام من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا لرفض كل مبادرات السلام.

إصرار على الحل العسكري

وأضاف أنهم رفضوا من قبل فى إبريل الماضي، مبادرة السلام الصينية، والمرونة والقابلية والاستعداد للحوار ليست جاهزة الآن، وأن هناك إصرار على الحل العسكري، وما يحدث هو أن أوروبا وأوكرانيا يضعان شروطاً تعجيزية في مفاوضات السلام.

وتابع أن أوكرانيا ليست مستقرة في قرارها للدخول في مفاوضات، لكن هو قرار غربي وأمريكي من وراء الستار، في إشارة إلى أوكرانيا.