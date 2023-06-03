«القاهرة الإخبارية»: روسيا تحظر الصحفيين الغربيين من حضور منتدى دولي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الكرملين أعلن عدم السماح للصحفيين من الدول غير الصديقة لروسيا، بحضور منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يستغله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعراض الاقتصاد الروسي أمام المستثمرين الدوليين، إذ يقام المنتدى في سان بطرسبرج منذ 1997 وينظر إليه كثير من المسؤولين على أنه نظير روسي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

لم يُحظر حضور الصحفيين الغربيين من قبل

وأوضح تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»،بأنه لم يُحظر حضور الصحفيين الغربيين من قبل إطلاقًا للمنتدى بتلك الصورة الكبيرة، لكن المتحدث باسم الكرميلن دميتري بيسكوف أوضح أنه تقرر بالفعل في هذه المرة عدم التصريح لوسائل الإعلام من الدول غير الصديقة بدخول المنتدى: «الاهتمام بالمنتدى رائع دومًا، سيعمل جميع الصحفيين الآخرين في المكان».

ومصطلح «الدول غير الصديقة» تستخدمه موسكو لوصف الدول التي وقّعت عليها عقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا، ويقام منتدى هذا العام بين يومي 14 و17 يونيو الجاري.