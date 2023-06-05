وزير خارجية أوكرانيا يعلن انضمام بلاده للناتو بعد انتهاء أزمة روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو أيفانوفيج كوليبا، إن بلاده ستكون قادرة على الانضمام للناتو بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب قناة «سكاي نيوز» البريطانية.

أوكرانيا تعلن عن كمية الأسلحة التي تمتلكها

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أنّ أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة لبدء الهجوم المضاد على روسيا الاتحادية في ظل أزمة بدأت بين البلدين نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها لحماية هذه الأقاليم.

روسيا تعلن عن قتل جنود أوكران

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم على محاور عدة شرق البلاد، بينما ردت وزارة الدفاع الروسية، بإعلانها إحباط هجوم كبير بدأته كييف في الرابع من يونيو الجاري، مشيرة إلى قتل 250 جندياً أوكرانياً.