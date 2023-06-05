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الحوار الوطني يعلن تأجيل عقد الجلسات للأسبوع المقبل

كتب:

محمد أباظة
09:01 م | الإثنين 05 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأنه تم إبلاغه قبل قليل من الجهات الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، حيث أنه عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة، أبلغت هذه الجهات بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات وعودة المقر لكفاءته الطبيعية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والتكييف، بما يسمح بعقد جلسات الحوار، لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي.

تأجيل جلسات الحوار الوطني

واستكمل، «رشوان»، ولهذا، فحرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلسات الحوار وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر إرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع المقبل بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها.

موعد الجلسات الجديدة

وأوضح المنسق العام أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد 11 يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 يونيو، وجلسات المحور المجتمعي ذاتها يوم الخميس 15 يونيو، كما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.