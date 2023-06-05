أسعار الذهب في الإمارات والسعودية والكويت.. البديل الآمن للنقود

يلجأ البعض إلى شراء الذهب من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم من التضخم، أو أي تحريك في سعر العملة، ونشر موقع «ايچيبت جولد برايس توداي»، قبل قليل، آخر أسعار المعدن الأصفر المسجلة في الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين.

أسعار جرام الذهب في الكويت اليوم

ففي الكويت، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الاثنين، 19.357 دينار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، 17.761 دينار، في الوقت الذي سجل فيه سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، 16.955 دينار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.533 دينار، ووصل سعر الأونصة إلى 602.085 دينار.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفي المملكة العربية السعودية، سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، 207.17 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 ، اليوم، 236.76 ريال، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم، 217.03 ريال، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 177.57 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

وفي الإمارات العربية المتحدة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، 231.45 درهم، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم، 212.17 درهم، في الوقت الذي سجل فيه سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، 202.52 درهم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، 173.59 درهم، ووصل سعر أوقية الذهب في الإمارات إلى 7198.99 درهم.