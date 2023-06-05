أسعار السبائك بعد تراجع الذهب اليوم.. تبدأ من 5 جرامات

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة، كما انخفضت أسعار السبائك أيضاً التي شهدت الفترة الماضية إقبالا من جانب المواطنين على الشراء، نظرا لأن السبائك والجنيهات الذهبية ملاذ آمن للمواطنين في جميع الأوقات.

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقا لما أعلنته شركة (BTC)، وهي أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، و التي جاءت كما يلي:

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات، عيار 24، اليوم 13781 جنيهاً.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، عيار 24، اليوم 14850 جنيهاً.

- سبيكة الذهب 10 جرامات، عيار 24، بسعر 27562 جنيهاً.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، عيار 24، سجل 28723 جنيهاً.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراماً، عيار 24، تبلغ 55043 جنيهاً.

أسعار السبائك الذهبية أكثر من 20 جراماً

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.45 جرام، عيار 24، اليوم 87215 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراماً، عيار 24، اليوم 137081 جنيهاً.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام، عيار 24، يبلغ 274161 جنيهاً.