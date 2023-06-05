«مصر للطيران» تنقل 7400 حاج من مالي إلى السعودية

قال الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة بدأت في تشغيل جسر جوي من مطار باماكو عاصمة دولة مالي مباشرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 7400حاج من حجاج دولة مالي على متن 24 رحلة خاصة بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 والمعروفة باسم طائرة الأحلام المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية وتستمر هذه الرحلات في مرحلة الذهاب حتى 18 يونيو الحالي.

بدء رحلات عودة حجاج مالي 3 يوليو 2023

وأضاف في بيان صحفي اليوم أن رحلات مرحلة عودة حجاج دولة مالي ستبدأ من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من يوم 3 يوليو المقبل.

تسيير الرحلات مباشرة من مالي للسعودية بدون ترانزيت

وأشار موسي إلى أن هذا العام يعد أكبر تشغيل لرحلات الشركة لنقل حجاج باماكو مما يعكس ثقة حكومة دولة مالي بشركة مصر للطيران التي اختارتها لتكون ناقل رسمي لها أمام كافة شركات الطيران، لافتا إلى أنه لأول مرة سيتم تشغيل هذه الرحلات مباشرة من دولة مالي إلى المملكة العربية السعودية ما يوفر الوقت والجهد على ضيوف الرحمن حيث تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات بعد تقليل فترة الترانزيت والانتظار مما جعل لمصرللطيران الأفضلية بين العديد من شركات الطيران الأفريقية التي تقدمت بطلب لنقل حجاج باماكو.

وفى سياق آخر أعلنت مصر للطيران عن نقل 3000 حاجا من الحجاج الفلسطينيين هذا العام أيضا على متن 10 رحلات خاصة هذا بخلاف رحلات الحج المصري وحجاج الترانزيت القادمين على شبكة خطوط مصر للطيران من مختلف أنحاء العالم الي مطار القاهرة ومنها الي مطاري جدة والمدينة المنورة.