عاجل.. تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع محدود للأوقية في البورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف الأمريكية، رغم تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.

تراجع محدود في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4.5 دولار، لتسجل مستوى 1943.5 دولار.

واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا، وذلك بفعل وقوع الذهب تحت ضغط عوامل متباينة، بجانب حالة من الضبابية وانعدام الرؤية حول حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.