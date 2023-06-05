رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة

كتب:

مارينا رؤوف
01:55 م | الإثنين 05 يونيو 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع محدود للأوقية في البورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف الأمريكية، رغم تزايد التوقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.

تراجع محدود في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 4.5 دولار، لتسجل مستوى 1943.5 دولار.

واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا، وذلك بفعل وقوع الذهب تحت ضغط عوامل متباينة، بجانب حالة من الضبابية وانعدام الرؤية حول حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم في 4 دول عربية.. منخفض بالسعودية

أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية.. عيار 21 يسجل 2345 جنيها

هل نشتري الذهب الآن بعد تراجع عيار 21 إلى 2345 جنيها؟.. الشعبة تجيب

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

أسعار الذهب في الإمارات والكويت والسعودية

أسعار سبائك الذهب اليوم في محلات الصاغة.. الملاذ الآمن
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.