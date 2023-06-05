أستاذ تمويل: مصر أصبحت تمتلك أذرع استثمارية في أفريقيا

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر ما كان لها أن تتبنى التوجه المتعلق بمساندة القارة الأفريقية، وتلعب دورا مهما للغاية على المستوى الاقتصادي إلا إذا أُتيح لها العديد من القدرات والإمكانيات.

بناء محطات الكهرباء والسدود والبنية الإنشائية

وأضاف «إبراهيم» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أنه أصبح لمصر أذرع استثمارية في دول القارة الأفريقية مثل بناء محطات الكهرباء والسدود والبنية الإنشائية العقارية ومشروعات الربط مع العديد من الدول الأفريقية.

مصر تؤدي دورا كبيرا في مبادرة الحزام والطريق

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أنّ مصر تؤدي دورا كبيرا في مبادرة الحزام والطريق، كما نجحت في أن تكون صوت أفريقيا، كما أن القضايا الأفريقية أصبحت موجودة في الأجندة الدولية، موضحًا: «مصر تعمل على متابعة وتقييم ما تطرحه من مطالبات أفريقية على الساحات الدولية، فهناك دأب على تنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع، وهو ما حدث في cop 27، بالإضافة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش اجتماعات بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ، إذ أكد أن أفريقيا تحتاج إلى 200 مليار دولار».