أحمد المسلماني: مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة الأول في مصر والعالم العربي

أكد الإعلامي أحمد المسلماني أن الكوارتز معدن مهم جدا وصناعة جديدة للأمل في مصر، موضحا أن مجمع مصانع الكوارتز يعد الأول في مصر والعالم العربي وأفريقيا، وهو ركيزة في صناعة الأمل، «بعد ما كنا نصدر الكوارتز مادة خام أصبحت تصنع وتصدر للخارج».

صناعة الساعات والزجاج والسيارات

وأوضح أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، أن مجمع مصانع الكوارتز له فوائد عديدة، إذ يوفر آلاف فرص العمل في مصانع العين السخنة، وله عائد اقتصادي كبير، حيث يستخدم الكوارتز في صناعات كبيرة مثل الميكروسكوب والتلسكوبات والساعات والزجاج والسيارات والسكة الحديد وأجهزة الطب والإرسال.

التكنولوجيا الإيطالية

وتابع إن إنتاج مجمع مصانع العين السخنة الذي افتتحه الرئيس السيسي بلغ نحو 413 ألف طن سنويا، «وده رقم كبير بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وهو أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال»، مؤكدا أن مجمع مصانع الكوارتز تعد إنجازا كبيرا وحقيقيا حدث في مرسى علم والعين السخنة.