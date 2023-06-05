«الشباب والرياضة» تواصل قوافلها الطبية في الجيزة ضمن «حياة كريمة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، تنفيذ فعاليات وأنشطة القوافل الطبية المتخصصة، في مركز شباب أسكر بالصف بالجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية قرى حياة كريمة، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمراكز الشباب

ووجّه المستفيدون من القافلة، الشكر والتقدير للدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة، الذين تتم برعايتهم القافلة، وتتضمن المبادرة العديد من الأنشطة والفعاليات، منها حملات توعية عن علاقة ضغط الدم بالرياضة وعلاقة الدم بالغذاء وعلاقة ضغط الدم بنظام الحياة.

ومن جانبه، أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، انطلاقًا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بتلك القرى، من خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لاستراتيجية مصر للتنمية 2030.

حملات توعية عن علاقة ضغط الدم بالرياضة

وتتضمن المبادرة من العديد من الأنشطة والفعاليات منها حملات توعية عن علاقة الدم بالرياضة والغذاء، وعلاقة ضغط الدم بنظام الحياة، كما شملت تخصصات: باطنة، أطفال، نساء، أمراض صدرية، جراحه عامة، ومسالك، ويتم الكشف على المواطنين مجانًا وتوزيع العلاج بالمجان، إضافة إلى ندوات توعوية في الموضوعات الصحية.