تصعيد الفنان علي الشريعي لعضوية مجلس نقابة الموسيقيين

صعد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الفنان علي الشريعي، ليصبح عضوا بمجلس النقابة، بدلا من الموسيقار أحمد رمضان، الذي جرى منعه من مزاولة العمل النقابي، بعد قرار مجلس التأديب.

على الشريعي يحلف اليمين

وحضر «الشريعي» للنقابة، وحلف اليمين أمام نقيب الموسيقين مصطفى كامل، وعدد من أعضاء النقابة، منهم حلمي عبد الباقي ومنصور هندي وحمادة أبو اليزيد وأحمد أبو المجد

وكان الموسيقار منير الوسيمي قد أعلن خوض الانتخابات المقبلة على منصب النقيب العام للمهن الموسيقية، والمزمع إجراؤها العام الجاري خلال شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء فترة مجلس النقيب مصطفى كامل.

الوسيمي: أخوض الانتخابات دون قائمة

ووضع منير الوسيمي عددا من النقاط في بيان أصدره، خاطب فيه أعضاء مجلس النقابة، جاء كالتالي:

- أخوض الانتخابات منفردا دون أي قائمة، تاركا الحرية الكاملة لإرادة الجمعية العمومية للموسيقيين لاختيار من يمثلها في مجلس الإدارة السنوات الأربع المقبلة، ومرحبا بالتعاون مع من يجرى اختياره حال توفيقي بالنجاح بإذن الله.