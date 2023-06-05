رياضيون وسياسيون وشخصيات عامة في عزاء والد إسلام الشاطر بالحامدية الشاذلية

شارك عدد كبير من الرياضيين والسياسيين والشخصيات العامة في عزاء والد إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق، في مسجد الحامدية الشاذلية، الذي وافته يوم الأربعاء الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المواساة شرقي الإسكندرية.

كان أبرز الحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والإعلامي أحمد شوبير، ومحمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأسامة حسني وخالد بيبو وعماد النحاس لاعبي المارد الأحمر سابقا، والفنان أحمد الشقنقيري، والإعلامي إيهاب الخطيب، والمنتج محمد العدل، والفنان عصام السقا.

يشار إلى أن إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق، أعلن وفاة والده يوم الأربعاء الماضي، بمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج محمود الشاطر وصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة ودفنه بمقابر العائلة (العامود) باب واحد في الإسكندرية».