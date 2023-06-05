محمود مسلم: مهمة الأهلي بالمغرب ليست سهلة.. وصورة الجماهير كانت رائعة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مهمة النادي الأهلي في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة على الإطلاق، بعدما فاز المارد الأحمر على الوداد المغربي بهدفين لهدف، إذ بات الوداد في حاجة إلى الفوز بهدف نظيف للظفر بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»: «الأهلي لا يلومن إلا نفسه، صعبنا الماتش على نفسنا، كان عندنا فرصة تاريخية لخطف الهدف الثالث، لكن اللاعبين ركزوا على إعادة الكرة للخلف بدلا من مهاجمة مرمى الفريق المنافس، المباراة المقبلة ستكون صعبة، لأن لاعبي الفريق المغربي يجيدون التمثيل وتضييع الوقت».

الأهلي كان مسيطرا في الشوط الأول

وانتقد «مسلم»، السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، موضحًا أنه لم يوجه اللاعبين بعدما سجل «كهربا» ثاني أهداف المباراة: «كولر عنده مشكلة في تأخر التغييرات حتى في المباريات المحلية.. عمره ما شفته بيغير بعد الدقيقة 70 إلا في حالة إصابة اللاعبين، على عكس ما كان يفعله مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، وكان عليه إخراج كهربا وديانج والدفع بقفشة وقندوسي، الوداد لم يظهر بالقوة التي كان الناس يعتقدونها، والأهلي سيطر على الشوط الأول وفي الشوط الثاني لعبنا جيدا حتى أحرزنا الهدف الثاني، بعدها بقينا نضيع وقت ونلعب للخلف».

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ الحكم شخصيته ضعيفة جدا وليس كفؤًا ولا يليق بنهائي دوري أبطال إفريقيا: «الحكم لم يحمِ لاعبي الأهلي، ولاعبو الأهلي لم يفرضوا على الحكم شخصيتهم كما أن الفار كان سيئا للغاية»، لافتًا إلى أن لاعبي الأهلي باتوا يفتقرون إلى القائد في الملعب بعد اعتزال حسام غالي ومن بعده وليد سليمان.

صورة الجماهير في المدرجات كانت رائعة

وأكد: «كهربا ومحمد عبدالمنعم فقط من يعترضان على الحكم واستطاعا الضغط عليه، بعكس لاعبي الوداد الذين أجادوا الضغط على حكم المباراة، لاعيبة الوداد بيقعوا ومحدش بيروح للحكم»، مشددا على أن حكم المباراة لم يمنح الأهلي حقه في الوقت، إذ أضاع لاعبو الوداد ما لا يقل عن 20 دقيقة، بينما احتسب 8 دقائق فقط كوقت بدلا من الضائع.

وأشاد «مسلم» بجمهور الأهلي قائلا: «الصورة في المدرجات كانت رائعة للغاية، ولم يكن هناك أي خروج عن النص».