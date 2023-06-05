أحمد شيبة يبكي خلال احتفاله بزفاف نجله في الإسكندرية

دخل الفنان أحمد شيبة في نوبة بكاء خلال احتفاله بزفاف نجله محمود في الحفل الذي يقام حاليا بمدينة الإسكندرية.

شيبة يحيي الحفل وسط حضور عدد كبير من أصدقائه وأقاربه بمحافظة الإسكندرية.

وحرص أحمد شيبة على تهنئة نجله بحفل زفافه، إذ نشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها: «مليون مبروك يا حبيب قلبي فرح محمود ابني النهارده عقبال عندكم جميعا وعقبال باقي إخواتك يا رب».

أحمد شيبة قدم أغنيتين في مسلسل ضرب نار

يذكر أن أحمد شيبة قدم أغنيتين في مسلسل «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وهو العمل الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ منهم سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.