طرح الأغنية الدعائية لمسلسل ضرب نار بصوت أحمد شيبة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ضرب نار، الأغنية الدعائية للمسلسل التي يقدمها الفنان أحمد شيبة بصوته، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.

ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير».

كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

من المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة أون في أول ليالي شهر رمضان عقب صلاة المغرب.

أما تتر مسلسل ضرب نار، فمن المقرر أن يقدمه بصوته كلا من الفنان الكبير محمد الحلو، والفنانة حنان ماضي، في أول عمل فني يجمعهم بعد فترة طويلة من الغياب.