أحمد شيبة يكشف عن أكثر موقف محرج في حياته: «الناس جريت ورايا»

قال الفنان أحمد شيبه، إنه يحرص خلال شهر رمضان على تقليل العمل، من أجل قضاء وقتا ممتعا في البيت مع والدته والأهل، مشيراً إلى أن القرآن وسيلته الأساسية في تخلصه من همومه.

ربنا يجعل بلدنا أحسن بلد في الدنيا

وعن أمنياته، قال أحمد شيبة، خلال استضافته في برنامج «يا تقر يا تفر» على شبكة راديو النيل «أتمنى ربنا يخلي أمي وولادي، ويخلي بلدنا أحسن بلد في الدنيا».

أكثر موقف محرج في حياته

وحكى الفنان أحمد شيبه أكثر موقف محرج في حياته، وقال: «لما ركبت عربية واحد تاني وفاكرها عربيتي، والناس فضلت تجري ورايا».

من المستحيل مسامحة الناس في الخيانة

وأضاف أحمد شيبة، أنه من المستحيل أن يسامح في الخيانة، ولكنه يعمل بمبدأ العفو عن المقدره، وعن أصعب فترة في حياته، يقول شيبه أن يوم وفاة والده وأخوه وأبن اخته من أصعب الأيام التي مر بها.

وأضاف شيبه خلال البرنامج الذي تقدمه لينا صالح، أنه يتمنى أن يغني كل أغاني جورج وسوف لأنه يعشقه، مضيفاً أنه أن لم يكن فنانا غنائيا، كان سيعمل مهندسا معماريا، وقدم شيبه النصيحة بأن الشخص يجب أن يجتهد ولا يثق في أحد.