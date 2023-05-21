أحمد شيبة يتعاون مع خالد سلطان في «من غير سلام»

يعيش الفنان أحمد شيبة، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، إذ يستعد لموسم صيف 2023، بأكثر من أغنية جديدة، إذ يُجدد تعاونه مع الملحن خالد سلطان، في عمل غنائي، بعد عدد من الأغنيات التي جمعتهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

وانتهى أحمد شيبة، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم «من غير سلام»، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام شيبسي، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أنّ أحمد شيبة، تعاون مع عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ، في تريو غنائي، يحمل اسم «الصعايدة» الشهر الماضي، وهي من كلمات هشام الجخ وألحان عصام كاريكا وتوزيع حمادة سمير.

أغنيتان لـ أحمد شيبة في ضرب نار

كما قدّم أحمد شيبة، أغنيتين في مسلسل «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهو العمل الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.