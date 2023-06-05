نشأت الديهي: الإخوان خططوا لحكم مصر 500 سنة.. و30 يونيو كتبت شهادة وفاتهم

نوّه الإعلامي نشأت الديهي بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي ووقوفه مع الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنّ تنظيم الإخوان الإرهابي أراد تحويل مصر إلى إمارة، وكان لديه مخططات لحكم مصر 500 عام، لكن الثورة كتبت شهادة وفاة التنظيم الإرهابي.

الديهي: مصر لن تستكين أو تضعف

ولفت «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «ten» إلى أن مصر لن تستكين أو تضعف، معقبًا: «مصر قد تتعرض لأزمات، ولكنها لا تموت او تنحني، إن شاء الله مكملين، وهنبقى زي الفل بإذن الله».

الديهي يقسم ألا يتحدث إلا بالحقيقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه أقسم أن لا يتحدث إلا بالحقيقية، أو التقول بأي شيء لا يقتنع به: «عمري ما هقول كلام غير مقتنع به، لكن مفيش رئيس دولة في العالم يجابه ما يتعرض له الرئيس السيسي من شائعات وتكذيب للحقائق، مفيش دول أنجزت كل هذه الإنجازات في هذه الفترة».

ولفت «الديهي» إلى أن الدولة المصرية إذا كانت لديها سيولة تقدر بـ100 مليار دولار، فلن يستطيع أحد عليها: «الشعب المصري كبير ولديها حضارة وإمكانيات، الدولة المصرية من حيث الثروة المتراكمة ثاني أغنى دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية».

وأشار إلى أن الأوربيين في عهد الخديوي أسماعيل كانوا يأتون لمصر لشراء ملابسهم او قضاء إجازاتهم، ولكن تم إجهاض مشروع الخديوي إسماعيل لتطوير الدولة المصرية، وبعدما قام الرئيس الراحل عبد الناصر بإعداد مشروع ودعم حركات التحرر، تم اجهاض هذا المشروع أيضًا، وعندما قام الرئيس السيسي بإنشاء العديد من المدن ووصل معدل النمو لـ8%، حدثت الكثير من المحاولات لإجهاض هذا المشروع.