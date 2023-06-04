الإعلامي نشأت الديهي يكرم رئيس جمعية الصحفيين العمانية

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج «بالورقة والقلم» تكريم الإعلامي نشأت الديهي، رئيس قناة TEN وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإهدائه درع القناة للدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية.

مبارك: الهدف من هذا الملتقى هو التقارب المباشر بين الصحفيين

وقال الدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، إن عمان لا يمكن أن تستغني عن مصر، فالعلاقات بين البلدين متأصلة عبر التاريخ، وهناك الكثير من الأساتذة في مصر ساهموا في نشأة الإعلام في سلطنة عمان.

الإعداد لملتقى للصحافة العمانية المصرية في القاهرة

وتابع «مبارك»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أنه يزور القاهرة خلال الفترة الحالية، لإعداد ملتقى للصحافة العمانية المصرية في القاهرة بعد اعداد ملتقيات مماثلة في أمريكا وفرنسا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الملتقى هو التقارب المباشر بين الصحفيين في عمان ونظرائهم في الدول التي يقام فيها الملتقى.