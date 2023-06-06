انطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانا بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بمحافظة سوهاج، التي تأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

الحملة تستمر لمدة 15 يوما

أشار وكيل وزارة الصحة سوهاج، إلى أن الحملة تستمر لمدة 15 يوما، وتنفذ على مرحلتين، إذ بدأت المرحلة الأولى أمس الأول الأحد، في ستة مراكز هي طما، جهينة، المنشاة، دار السلام، أخميم، ساقلتة، ومن المقرر لها أن تستمر لمده أسبوع، ثم يليها المرحلة الثانية، وتستهدف خمسة مراكز وهي سوهاج، طهطا، المراغة، البلينا، جرجا.

تقدم خدمات تنظيم الأسرة

لفتت الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوعية بالصحة الإنجابية، مؤكدة أن جميع الخدمات المقدمة بالحملة بالمجان، وتقدم عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات، وكذلك عن طريق العيادات المتنقلة التي تجوب القري والأماكن البعيدة.