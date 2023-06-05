المبادرات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض هدف استراتيجي للدولة

مبادرات رئاسية صحية كثيرة، جاءت ضمن جهود الدولة المصرية للاهتمام بالقطاع الصحى وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير رعاية طبية متميزة لهم، نجحت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق معدلات غير مسبوقة، سواء الكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية، إذ استطاعت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المصريين «100 مليون صحة» تقديم خدمات الفحص والتوعية الصحية لما يقارب 100 مليون مصرى.

وشملت المبادرات الرئاسية مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وأخرى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومبادرة للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد. وتضمّنت مبادرات الرئيس الصحية، مبادرة لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة للقضاء على فيروس سى لدى طلبة المدارس، ومبادرة للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة المرأة والجنين.

أستاذ «الصحة العامة»: الرئيس السيسى استطاع أن ينهض بالمنظومة الصحية رغم التحديات العالمية.. والمبادرات الصحية لم تحدث فى العالم

وقال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق لـ«الوطن»، إن مبادرة «100 مليون صحة» لم تحدث فى أى دولة من قبل، واستطاعت الكشف على أكثر من 70 مليون مواطن فى مبادرة فيروس «سى». وأوضح أن الرئيس السيسى استطاع أن ينهض بالمنظومة الصحية للأمام، فشملت المنظومة الإصلاحية المبادرات الصحية والاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات وإطلاق المبادرات الصحية، مشيراً إلى أنه تم صرف مليارات الجنيهات على المبادرات الصحية، والمنظومة الصحية تشهد تطوراً كبيراً رغم الظروف التى يمر بها العالم.

وشدّد «المر» على أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الذى سيسهم فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، فضلاً عن تحسين الخدمات الطبية المقدّمة لضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين. وأوضح «المر» أن المنظومة الصحية الفترة الحالية تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث عملت المبادرات الصحية على رفع التوعية الصحية لدى المواطنين، قائلاً: «بفضل المبادرات الصحية فيه ناس ماكانتش تعرف فعلاً إنها مصابة بالضغط أو السكر، وماكانتش تعرف خطر السمنة وإزاى تتخلص منها، وجزء كبير من الوفيات قل بفضل الاكتشاف المبكر للأمراض، أى مرض بنكشف عنه مبكراً نسب الشفاء منه بتكون أسرع وأفضل».

وضمن المبادرات الرئاسية مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى، ومبادرة الاستثمار فى مقدمى الخدمات الصحية، وكذلك مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة رئيس الجمهورية لتقليل قوائم الانتظار، ومبادرة رعاية كبار السن، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وتجلت نتائج المبادرة فى إعلان وزارة الصحة والسكان فى نوفمبر 2021، حيث تُقدّم الدولة المصرية ملفها كأول دولة فى العالم خالية من فيروس سى، واحتفلت الوزارة بهذا الحدث من خلال عرض شعار حملة 100 مليون صحة، على بعض الأماكن التاريخية والأثرية فى مصر، وعلى بعض المشروعات القومية الكبرى.

وفى مارس 2022، أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء مليون و118 ألفاً و753 عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة منذ انطلاقها. وبلغ إجمالى الحالات التى تم فحصها فى مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة حتى عام 2022 نحو 2 مليون و650 ألفاً و793 طفلاً حديث الولادة، وتم تحويل 132 ألفاً و976 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول فى الوحدة نفسها.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة عنوان «نور حياة» منذ إطلاقها المليون مستفيد، حيث تم إجراء الكشف الطبى على 165 ألفاً و873 مواطناً، وتم إجراء 13 ألفاً و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً، وكذلك صرف العلاج لـ77 ألفاً و151 مريضاً، كما تم إجراء الكشف الطبى على 881 ألفاً و18 تلميذاً بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألفاً و81 تلميذاً نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الإبصار.

واستهدفت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى 2022، فحص 23 مليوناً و906 آلاف و809 سيدات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاقها، حيث تشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجاناً، بداية من سن 18 عاماً