«الصحة»: المبادرات الرئاسية الصحية جعلت مصر خالية من فيروس سي

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي، على مستوى المحافظات أسهمت في نقل مصر من الدول المتصدرة في إصابات فيروس سي، إلى خلو مصر من هذا الفيروس الذي استنزف القطاع الصحي في مصر بشهادة منظمة الصحة العالمية.

الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن التدشين الرسمي للمبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إن الهدف الرئيسي من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو توعية المواطنين بالكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية.

وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس لفحص المقبلين عن الزواج، ركزت الوزارة على إجراء مجموعة من الفحوصات للمقبلين على الزواج بهدف زواج آمن لحماية الطرفين المقبلين على الزواج وكذلك الأطفال من خلال الفحوصات كما جرى ذكرها وكذلك الكشف النفسي لمعرفة الطرفين المقبلين على الزواج بأهمية الزواج وكذلك الأمراض التي يمكن أن نتنقل وأيضا التوعية بالزواج وكيف يمكن مواجهة المشاكل التي يتم مواجهتها.

وأضاف الدكتور محمد حساني، أن الفحوصات الطبية لا تستغرق أكثر من 45 دقيقة، لافتا إلى أن النتائج تسلم داخل الوحدات الصحية من خلال 303 وحدات صحية على مستوى محافظات الجمهورية.