سامي عبدالراضي: المبادرات الصحية استهدفت المصريين دون انتظار إشادات دولية

قدّم الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، قراءة في الأخبار الصباحية اليوم، خلال استضافته في برنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية DMC، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، حيث قال إنّ الجهود والمبادرات الرئاسية الصحية، استهدفت الاهتمام بصحة المواطن المصري، دون النظر إلى الإشادات الدولية من المنظمات العالمية لهذه الجهود.

مبادرات صحية لخدمة المصريين

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لها أثر كبير في زيادة الرعاية الصحية للمواطنين في القرى والنجوع، إضافة إلى عدة مبادرات أخرى، ومنها «الكشف عن ضعف السمع، والتقزم، والأنيميا، والسمنة للأطفال»، فضلًا عن دور مصر في القضاء على فيروس C، ليس في مصر فحسب بل في كثير من دول العالم، كالبرازيل وبعض الدول الأفريقية، ما دعم السياحة العلاجية في مصر.

تحذيرات من لعبة تشارلي

وأضاف عبدالراضي، أنّ لعبة تشارلي أو لعبة الشياطين كما يطلق عليها، والتي حذّر منها الأزهر الشريف لخطورتها على الأطفال، لما تسببه من حالات انهيار عصبي وهلوسة، حيث تستحضر الأرواح الشريرة، لافتا إلى أهمية أن تنتبه الأسر للتحذيرات المتتالية من الأزهر ومديريات التربية والتعليم، وتوعية الأطفال والشباب بخطورة هذه الألعاب.

وأوضح مدير تحرير الوطن، أنّ وزارة الداخلية تقدّم دور اجتماعي مهم جدًا، من خلال سلسلة مبادرات إنسانية، فضلا عن دورها الرئيسي في حفظ الأمن والأمان الذي تقوم به بامتياز، مشيرا إلى أنّ الوزارة تنظم زيارات إلى القرى والنجوع، لتوزيع مواد غذائية وبطاطين، فضلا عن منافذ أمان ومبادرة كلنا واحد، التي توفر السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، فضلًا عن شوادر وزارة الداخلية.

ولفت إلى أنّ الوزارة تنظم زيارات للأطفال والشباب من المناطق العشوائية، إلى أندية اتحاد الشرطة وأندية المحافظات، لتغيير أفكار الشباب، فضلا عن الزيارات المستمرة من الضباط والضابطات لدور الرعاية والإيواء لكبار السن.