عاجل.. صدمة لـ مصطفى شوبير قبل مواجهة الوداد المغربي.. اعرف التفاصيل

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيخوض موقعة العودة أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يقام الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، بنفس تشكيل مباراة الذهاب باستثناء تغيير واحد.

كولر يفكر في عودة الشناوي للتشكيل الأساسي في لقاء العودة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن كولر لن يُجري أي تغييرات على تشكيل المارد الأحمر في موقعة الإياب، حال عدم وجود أي إصابات حتى موعد مباراة مركب محمد الخامس، بسبب ثقته الكبيرة في المجموعة التي خاضت موقعة الذهاب.

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