العوضي لـ«صاحبة السعادة»: عملي مع ياسمين عبد العزيز صعب لأنها زوجتي.. وسهل لنجوميتها الكبيرة

قال الفنان أحمد العوضي عن الثنائي الفني الذي يشكله مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنهما لم يتخذا قرارا بأن يكونا ثنائيا دائما، لكن الموضوع يتوقف على العمل نفسه، وعندما نجحا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، أرادا أن يكملا هذا النجاح بمسلسل «ضرب نار»، لكن من الممكن ألا يعملا العام المقبل سويا.

الشغل مع المدام سهل وصعب

أضاف «العوضي»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يذاع على قناة DMC: «الشغل مع المدام سهل وصعب، فهو سهل لأنك تعمل مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز، وصعب لأنها زوجتي، لكن هو في النهاية ممتع لأنه عندما أكون أنا، وهي في عمل واحد يكون قلبنا على الشغلانة، وهذا يكون أفضل، وأحيانا نختلف أنا وهي في التصوير، لكن نحل هذا الخلاف في المنزل وليس في التصوير».

الماراثون الرمضاني

ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.