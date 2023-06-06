أستاذ صحة وتكنولوجيا اللحوم لـ«التاسعة»: إطعام الأغنام مخلفات الشوارع ليس من الرحمة

قال الدكتور خالد سلام أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا اللحوم، إن إطعام الخراف والماعز المخلفات، ليس من الرحمة أو المروءة، إذ يجب إطعامهم أعلافا وحشائش، حتى نجد جودة في اللحوم.

ترك الخراف قبل العيد

أضاف «سلام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية، أن ترك الخراف قبل العيد لتأكل من المخلفات شيء خطير، لأنها تحوى على بقايا الخبز المتعفن، ويحتوى على سموم فطرية لا تتأثر بالحرارة.

تخلص هذه الأضحية من السموم

وأكد أستاذ صحة وسلامة وتكنولوجيا اللحوم، أنه من الأفضل محاولة تخلص هذه الأضحية من السموم، وتناول غذاء صحي مفيد لها.