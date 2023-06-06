مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات القطار بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مصرع ربة منزل تقيم بناحية مركز طهطا شمال المحافظة، إثر عبورها من مكان غير مخصص للعبور على شريط السكة الحديد، اصطدم بها القطار، ما أدى إلى وفاتها، وجرى نقلها إلى مستشفى طهطا العام.

مصرع ربة منزل دهسا

تلقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود محضرا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات القطار.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام

بالفحص، تبين اصطدام القطار روسي «الإسكندرية أسوان» بـ«آية. ح. م» 30 عامًا، ربة منزل، تقيم دائرة القسم، حال عبورها شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما نتج عنه وفاتها، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأفاد شقيقها بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.