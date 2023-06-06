أرقام مهمة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي قبل انطاقها بساعات

تنطلق الانتخابت التشريعية رقم 20 في تاريخ الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة الكويتي، من بين 207 مرشحين، لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويتنافس بانتخابات مجلس الأمة الكويتي، في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا ومرشحة، للحصول على أصوات ناخبي الدائرة، البالغ عددهم نحو 99 ألفا و779 ناخبا، فيما يتنافس 45 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90 ألف و394 ناخبا بالدائرة الثانية.

34 مرشحا يتنافسون في الدائرة الثالثة

وفي الدائرة الثالثة، يسعى 34 مرشحا لمجلس الأمة الكويتي للفوز بأصوات الناخبين البالغ عددهم 137 ألفا و978 ناخبا، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وفي الدائرة الرابعة، سيتنافس 47 مرشحا على أصوات 208 آلاف و740 ناخبا، وفي الدائرة الخامسة، سيتنافس 47 مرشحا على الفوز بأصوات 256 ألفا و755 ناخبا.

ونرصد أهم الأرقام في انتخابات مجلس الأمة الكويتي:

-207 مرشحين يتنافسون على 50 مقعدا في مجلس الأمة الكويتي.

13 امرأة تخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي

- مرشحتان عن الدائرة الأولى.

- 3 مرشحات عن الدائرة الثانية.

- 3 مرشحات عن الدائرة الثالثة.

- 4 مرشحات عن الدائرة الرابعة.

- مرشحة عن الدائرة الخامسة.

- الانتخابات التشريعية رقم 20 في تاريخ الكويت.

- 8 انتخابات بنظام الدوائر الخمس.

- 6 انتخابات بنظام الصوت الواحد.

- 793 ألفا و646 عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

- نحو 3 آلاف و500 من الطلبة الضباط وضباط الصف والعسكريين، يحق لهم المشاركة في التصويت.

-1157 قاضيا ووكيل نيابة يشاركون في الانتخابات.

- 759 لجنة انتخابية، موزعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات: 93 لجنة في الدائرة الأولى و91 لجنة بالدائرة الثانية و135 لجنة، في الثالثة و201 لجنة، في الرابعة و239 لجنة بالخامسة.