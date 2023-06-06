بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية.. غرفة عمليات وحملات نظافة وتأمين للمدارس

تستعد محافظة بورسعيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة؛ وسط إجراءات مكثفة لتوفير سبل الراحة للطلاب بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وباقي الأجهزة التنفيذية، إذ شهد محيط المدارس حملات نظافة وتطهير وتعقيم، بالإضافة لحملات أمنية لتأمين دخول وخروج الممتحنين.

مبردات مياه

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي توفير مبردات مياه للجان امتحانات الثانوية العامة، وتكثيف الإجراءات الأمنية حول مختلف اللجان، وكذلك مراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة،

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي التنفيذيين

وحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على لقاء التنفيذيين بمديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية لبحث استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ بورسعيد في بيان صحفي حرصه على تحقيق أعلى معايير الحماية والوقاية للطلاب أثناء أداءهم الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن، وكذلك تأمين محيط المدارس كما تابع استعدادات مديرية التربية والتعليم، والتنسيق مع الجهات التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ووجه المحافظ بمرور لجان الحوكمة على المدارس التي يجري بها الامتحانات للتأكد من جاهزيتها، وكذلك سرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لتكون على أعلى مستوى.

غرفة عمليات لمراقبة الامتحانات

وأعلن محافظ بورسعيد عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، منذ وصول الأسئلة، وأثناء توزيعها، ثم خلال أداء الطلاب.

وشدد على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين في اللجان التى تجري بها لجان الامتحانات، حيث أنهت مديرية التربية والتعليم كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة،

تأكيد وجود الكهرباء

ووجه اللواء عادل الغضبان بالتأكيد على هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وأيضا التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات، وأوراق الإجابة، والخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات.