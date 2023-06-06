وسائل إعلام: انهيار سد نوفاكاخوفا بمقاطعة خيرسون وبدء عمليات إجلاء للسكان

أعلنت وسائل إعلام روسية، انهيار سد «نوفا كاخوفا» بمقاطعة خيرسون، مشيرة إلى غمر المياه للمنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وقال رئيس مقاطعة خيرسون، إن المياه ستصل إلى مستويات حرجة في غضون 5 ساعات، مشيرا إلى بدء عملية الإجلاء بالقرب من السد.

من جانبه، أوضح عمدة نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، أن تدمير السد سيؤدي إلى مشاكل في إمدادات المياه بشبه جزيرة القرم التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية في 2014.

وأضاف ليونتييف، أنه في الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، كانت هناك ضربات على المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤول موال لروسيا، أن تفجير سد نوفا كاخوفكا لا يمثل خطورة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وكانت السلطات في «كييف»، قالت في وقت سابق، إن القوات الروسية فجرت سد كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، كما نفى عمدة نوفا كاخوفكا في وقت سابق، تقارير عن تفجير السد.

مصرع 16 شخصا وإصابة 33 آخرين

وفي سياق آخر، لقى 16 شخصا مصرعهم وأصيب 33 آخرين، بعد احتسائهم مشروبا يحتوي على خل تفاح مسمم في «منطقة أوليانوفسك»، غرب روسيا.

وقال أليكسي روسكيخ، حاكم «منطقة أوليانوفسك» الواقعة على نهر الفولجا، إن المادة المسممة تحمل العلامة التجارية «مستر سيدر»، وتم إحضارها إلى المنطقة في براميل سعتها 30 لترا، ويحتوي مزيج مشروب التفاح على كميات قاتلة من الميثانول الأكثر سُمّية من الإيثانول، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

من جانبه، قال سيرجي كوتشيتس، نائب رئيس حكومة المنطقة، إن حالة المصابين خطرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.