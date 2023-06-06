دونيتسك: أوكرانيا قصفت المقاطعة 60 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات في دونيتسك، فجر اليوم الثلاثاء، قصف القوات الأوكرانية أراضي المقاطعة 60 مرة، أمس الاثنين، باستخدام 324 ذخيرة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن انفجارات وقعت في منطقة كييف، فيما دوت صافرات الإنذار، للتحذير من غارة جوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ونقلت صحيفة «إيكونوميست» البريطانية، عن مسؤولين غربيين، أن الغرب كان يتوقع شن أوكرانيا هجوما مضادا قبل أسبوعين، وصبر بعض الحلفاء قد نفد.

فيما أشارت وكالة أنباء «رويترز» للأنباء، إلى نفى هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بدء هجوم «كييف» المضاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسؤول عسكري أمريكي: القوات الأوكرانية مستعدة جيدا للهجوم

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، قال في وقت سابق، إن أوكرانيا مستعدة جيدًا للهجوم، مضيفا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن من السابق لأوانه الحديث عن نتيجة العملية.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للصحفيين، إلتزم بلاده أصلا بـ5 مبادئ ضمان أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي أعلن عنها مدير عام «وكالة الطاقة الذرية» رفائيل جروسي، في 31 مايو الماضي، مضيفا للصحفيين، أن «موسكو» لا تحتاج إلى أي قرارات أو إعلانات.

وفاة عميل روسي في سجن بولاية كولورادو الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، توفي المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI «إف بي آي»، عميل المخابرات السوفيتية والروسية روبرت هانسن عن عمر ناهز 79 عاما، في سجن بفلورنسا في ولاية كولورادو الواقعة غرب البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

وكان هانسن، يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس وكان في سجن فلورنسا منذ 2002.