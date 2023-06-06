عمدة نوفوكاخوفكا: تدمير جزء من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفسكايا

قال فلاديمير ليونيف، عمدة نوفو كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، إن الجزء العلوي من محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفسكايا دُمر نتيجة القصف، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن لم يتم تدمير خزان السد.

وكان ليونيف نفى في وقت سابق، تقارير عن تفجير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، من جانب القوات الأوكرانية، واصفا التقارير بالهراء.

وارتفع مستوى المياه بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة بمقدار 2.5 متر.

وكانت الوحدات المتقدمة من مجموعة القوات الشرقية «فوستوك» الروسية، أحبطت محاولة أوكرانية أخرى لشن هجوم في اتجاه جنوب دونيتسك، ما أسفر عن تدمير 17 دبابة، وسيارتين قتاليتين للمشاة، و9 سيارات مدرعة، و5 شاحنات صغيرة.

وفي سياق آخر، قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، إن الدفعة الجديدة من عقوبات «واشنطن» ضد بلاده، أظهرت سياسة أمريكا المدمرة العلنية التي تهدف لزعزعة العلاقات بين دول ذات سيادة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية في طاجكستان، إلى أن تسليم مقاتلات «إف 16» الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا تصعيد آخر للأزمة، لامتلاكها متغير قادر على حمل أسلحة نووية.