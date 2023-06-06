«الأرصاد» تكشف المناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية خلال ساعات

يترقب المواطنون عاصفة ترابية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكرار هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الـ48 ساعة المقبلة، ما خلق اهتماما بمعرفة حالة الطقس وموعد هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي تأتي نتيجة تعرض البلاد لمنخفض خماسيني شديد.

أماكن حدوث العاصفة الترابية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل العاصفة الترابية، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة الأنحاء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للأتربة على أقصى الغرب والصحراء الغربية، وتشهد السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين هطول أمطار خفيفة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح على مدار يوم الخميس بمناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

موعد تحسن حالة الطقس

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، إلا أنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يعني هدوء العاصفة الترابية، ليشهد يوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.