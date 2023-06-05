«الأرصاد» تحذّر من طقس الخميس.. عاصفة ترابية وأمطار رعدية

حذّر تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، من عودة نشاط الرياح الترابية وارتفاع درجات الحرارة في طقس الخميس المقبل على أنحاء الجمهورية كافة، بشكل مقارب من طقس الخميس الماضي.

رياح وأمطار وأتربة في طقس الخميس

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستتعرض الخميس المقبل لتأثير منخفض جوي صحراوي قوي قادم من الصحراء الغربية للبلاد، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، إضافة إلى تكاثر السحب الممطرة والرعدية على الصحراء الغربية للبلاد وجنوب البلاد، والسواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها هبوب للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

التقلبات الجوية متغيرة فى فصل الربيع

وأضافت غانم، أنّ صور الأقمار الصناعية لم تحدد مدى شدة الرياح في ذلك اليوم، وإذا كانت بنفس شدة الخميس الماضي أم أقل، وقد تكون شدّتها مختلفة تماما، لافتة إلى أنّ هيئة الأرصاد ستصدر بيانا تفصيليا الأربعاء المقبل عند اتضاح الرؤية تماما عن سرعات الرياح، خاصة أنّنا ما زلنا في فصل الربيع، والتقلبات الجوية سريعة ومتغيرة، وقد تختلف الخرائط الطقسية من يوم لآخر، وحتى الآن ستكون أقل.