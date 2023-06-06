7 أسباب لقبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من توزيع خطابات ندب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 حيث قامت الإدارات التعليمية بتوزيع خطابات الندب علي رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل والملاحظين.

وأضاف «عقل»، أن المديرية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانا بشأن الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة وحددت اليوم لبدء تلقي طلبات الراغبين في الاعتذار سواء رؤساء اللجان أو الملاحظين.

بدء تلقي الاعتذارات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن اليوم الثلاثاء، سيتم بدء تلقي طلبات الراغبين في تقديم اعتذارات عن امتحان الثانوية العامة الدور الأول 2022/ 2023، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أشار إلى أن الاعتذارات عن أعمال امتحان الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 تكون لمن تنطبق عليهم شروط قبول الاعتذار وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الأربعاء المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وذلك بمقر مكتب شؤون الطلبة ( الطابق الثاني ) بديوان عام المديرية بطور سيناء.

ضوابط الاعتذار عن الثانوية العامة

في سياق متصل أكد أحمد عدنان مدير شؤون الطلبة أن لجنة اعتذارات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل تعقد بمقر الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، أما باقي المنتدبين لامتحانات الثانوية العامة تعقد بمقر المديرية.

وتابع أن هناك شروطا وضوابط لقبول الاعتذارات عن الثانوية العامة وهي:

1- الحالات المرضية ويطلب لها تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

2- وجود طفل رضيع حتى عامين ويطلب له صورة بطاقة الرقم القومي للأم وشهادة ميلاد الطفل.

3- وفاة الزوج ويطلب له صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

4- عمل الزوج بمنطقة نائية ويطلب له خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

5- سفر الزوج للخارج ويطلب له جواز سفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوج.

6- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية ويطلب له تقرير طبي معتمد.

7- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما) ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة من تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) مع إقرار أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.