«تعليم الجيزة» تعلن مقار لجان تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مقار اللجان لتقديم الاعتذارات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ من غدٍ الثلاثاء 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو 2023 وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 4 عصرًا مع تقديم المستندات الدالة على الاعتذار.

مقرات اللجان لتقديم الاعتذارات الثانوية العامة 2023

أكّدت مديرية التعليم بالجيزة، أنه تيسيرا على المعلمين عناء الانتقال ومنعا التكدس تمّ اختيار ثلاث مقارات لتقديم الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة 2023 وهم:-

- مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتشمل إدارات (جنوب – الدقي – الهرم – العمرانية – كرداسة – الشيخ زايد – أكتوبر– حدائق أكتوبر– الواحات) التعليمية.

- مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية والتابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية وتشمل إدارات (منشأة القناطر – أوسيم – الوراق – العجوزة – شمال الجيزة – بولاق الدكرور) التعليمية.

- مدرسة بنك أبو ظبي والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية وتشمل إدارات (أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف - أطفيح) التعليمية.