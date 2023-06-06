وظائف خالية لجميع المؤهلات وبمرتبات مجزية وتأمينات.. اعرف الشروط

تحرص وزارة الشباب والرياضة، على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة ودون، لمساعدة الشباب من مختلف الفئات على توفير حياة كريمة لهم، تجعلهم قادرين على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة ماف كارفور لفرع دمنهور الجديد، يوم الأربعاء والخميس 7 و8 يونيو 2023، على أن يبدأ الملتقى استقبال المتقدمين لـ الوظائف الخالية في تمام الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 4 مساء بمركز شباب دمنهور بجوار الصالة المغطاة.

الوظائف المطلوبة

1- شيف جزار.

2- شيف أسماك.

3- شيف خباز.

4- شيف حلواني.

5- شيف أجبان.

6- شيف وجبات.

7- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

8- باريستا.

9- مشرفو أقسام بإدارة الأغذية.

10- مدير قسم الجزارة.

11- مدير قسم الجبن.

12- مدير قسم المخبوزات والحلواني.

13- مدير قسم الخضار والفاكهة.

14- مدير قسم الوجبات والكوفي شوب.

15- مدير جودة.

16- منسق ممرات.

17- بائع بقسم الملابس.

18- بائع بقسم الأدوات المنزلية.

19- قائد فريق Team Leader بقسم الأجهزة.

20- بائع بقسم الأجهزة المنزلية.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة أكثر من عام في الوظيفة ذاتها.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.

- يمكن للذكور والإناث التقديم على تلك الوظائف.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية تتحدد حسب الخبرة.

- يصل عدد ساعات العمل إلى 9 ساعات ويوجد شيفتات متغيرة.

- تمنح الشركة للعاملين يوم راحة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات أو بدل مواصلات.

- تمنح الشركة الموظفين أرباحا سنوية.

- توفر الشركة تأمين طبي عائلي للموظفين.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.