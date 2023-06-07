مواعيد القطارات اليوم الأربعاء من القاهرة إلى المحافظات والعكس

نظرا لاستمرار انتظام حركة القطارات اليومية القادمة من الصعيد أو المتحركة من القاهرة، فإن مواعيد القطارات المعلنة يوميا من جانب هيئة السكك الحديد، ما زالت ثابتة دون أي تغيير في الآونة الأخيرة، وذلك في جميع أنواع القطارات «النوم، التالجو المكيفة أو الروسي» وغيرها.

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7-6-2023

ضمن خدمات «الوطن» اليومية للمتابعين والقراء، نستعرض مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات والعكس اليوم الأربعاء 7-6-2023، التي جاءت وفقا لما هو معلن من هيئة سكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة للصعيد

- قطار 1938، القاهرة - أسوان، يتحرك 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 971 القاهرة،- سوهاج يتحرك 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 2010 القاهرة - أسوان، يتحرك 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

- قطار 990 القاهرة، سوهاج، يتحرك 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 1902 القاهرة - أسوان، يتحرك 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 القاهرة- أسوان، يتحرك 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، يتحرك الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 990 بورسعيد - سوهاج، الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، يتحرك الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 976 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، يتحرك الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة

- قطار 3008، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 160، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 1006، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 972، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة القاهرة-اسوان

- قطار 988 يتحرك 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 يتحرك 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 80 يتحرك 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004يتحرك 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 188 ، يتحرك 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014يتحرك 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012، يتحرك قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.

مواعيد قطارات VIP القاهرة - أسوان

- قطار 1940، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات النوم القاهرة-أسوان

- قطار 1086 - يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل اسوان الساعة 8:55 صباحًا.

- قطار 86 يقوم من القاهرة 7:45 مساءً ويصل فى الـ 9:25 صباحًا.

- قطار 82، يقوم من القاهرة، 9:10 مساءً ويصل فى الـ 11:10 صباحًا.

مواعيد قطارات التالجو المكيف «القاهرة -أسوان»

- قطار 2030 من 7 مساء، إلى 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار 2031، 7 مساء ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.