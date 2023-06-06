بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

انطلقت عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023 في فصله التشريعي الـ17، في الثامنة صباح اليوم بتوقيت الكويت.

ويختار الناخبون الكويتيون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793 ألفا و646 ناخبا وناخبة، 50 نائبا من بين 207 مرشحين داخل 5 دوائر انتخابية تشمل محافظات الكويت كافة.

إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء

وتجرى عملية الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وانتهاء عملية التصويت، تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لـ4 سنوات مقبلة.

وتأتي الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي، الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لعقد انتخابات جديدة.