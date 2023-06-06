إزالة 113 حالة تعدٍ على مساحة 18 فدانا في كفر الشيخ

شهدت قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وتمكنت الحملات من إزالة 113 حالة تعدٍ.

إزالة 113 حالة تعدٍ بكفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما جرى إزالته من تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، 113 حالة تعدٍ، على مساحة 18 فدانا و12 قيراطا، و10 أسهم، و33053 مترا.

وأكد المحافظ، أنه شدّد على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، لإزالة أشكال تعديات البناء كافة على الأراضي الزراعية أو الري ونهر النيل، سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يجرى رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، خاصةً في ظل المتابعة اللحظية، لجهود الموجة الـ21 من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.