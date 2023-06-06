مدير المركز الدولي للأسماك: المبادرة الرئاسية «بر أمان» تدعم 42 ألف صياد

أشاد الدكتور أحمد نصرالله مدير المركز الدولي للأسماك بالعباسة بمحافظة الشرقية، بالمبادرة الحكومية الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» وجهاز تنمية الثروة السمكية، إذ تغطي 42 ألف صياد، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، والثالث عالمياً في إنتاج البلطي، ويعد ذلك مرحلة الانطلاقة لمصر في مجال الثروة السمكية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الصيادين بشكل غير مسبوق والقادم أفضل.

وأوضح «نصر الله»، أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر يحقق طفرة كبيرة بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية بتطوير هذا القطاع المهم، لتلبية احتياجات المواطنين من البروتين، حيث تم زيادة المزارع واستخدام احدث التقنيات في الاهتمام بعمليات التربية، لافتا إلى أن التوجبهات الرئاسية الأخيرة بزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية والصويا مدخلات الأعلاف وتشجيع المزراعين على الزراعة، ومنحهم حوافز سيكون لهم مردود إيجابي في تراجع أسعار الأعلاف، وتصنعيها محليًا بدلًا من استيراد المواد الخام، متوقعًا تراجع كبير في أسعار الأسماك نهاية العام الحالي.

وشدد على أن قطاع الثروة السمكية في مصر أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد، ويمكن أن يسهم بقوة في الدخل القومي، إضافة إلى أنه من مصادر الأمن الغذائي، متوقعا انخفاض أسعار الأسماك الفترة المقبلة.

رفع حجم إنتاج مصر من الأسماك

وتابع «نصر الله»: «ساهمت المزارع السمكية التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في رفع حجم إنتاج مصر من الأسماك، ليصل إلى 2.3 ملايين طن عام 2020، مقارنة بنحو 1.5 مليون طن عام 2015، لافتا أن الدولة أقامت في الأربع سنوات الأخيرة الكثير من المزارع السمكية، منها مزرعة بركة غليون وشرق قناة السويس والتي تساهم بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو 15 ألف فرصة عمل.

نجاح مصر في الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%؜

وأكد مدير المركز الدولي للأسماك في بيان له اليوم الثلاثاء، نجاح مصر في الوصول لنسبة 80%؜ من الاكتفاء الذاتي، ووصل معدل استهلاك الفرد إلى 19.7 كيلوجرامات، في السنة مقارنه بـ 20.5 كجم كمعدل عالمي.