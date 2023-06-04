استقرار أسعار السمك في الأسواق اليوم.. وتوقعات بتراجع جديد مع عيد الأضحى

استقرت أسعار السمك اليوم في الأسواق بشكل ملحوظ، بسبب التوازن بين العرض والطلب، كما أنّ الأسواق المصرية مليئة بجميع أنواع الأسماك التي تختلف أسعارها حسب كل محافظة ومنطقة، حسب ما صرح به محمد علاء الدين عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

وأضاف علاء الدين، أنّه منذ بداية فصل الربيع تشهد الأسواق المصرية وفرة في الأسماك بأنواعها، بسبب دفئ المياه في البحار، عكس فصل الشتاء، وزادت أكثر في تلك الأيام، في ظل توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة نظرا لإقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء أكثر من الدواجن والأسماك.

واستعرض عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة أسعار السمك اليوم في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:

- يتراوح سعر البلطي بين 68 و72 جنيها.

- يتراوح سعر الفيليه البلطي ما بين 40 حتى 190 جنيها.

- قشر البياض بين 70 إلى 100 جنيه.

- القراميط بين 15 إلى 35 جنيها.

- يتراوح سعر الثعابين بين 50 إلى 200 جنيه.

- المكرونة السويسي بين 60 إلى 90 جنيها.

- يتراوح سعر السبيط والكاليماري بين 140 و250 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الكابوريا بين 30 إلى 170 جنيها.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- البربون بين 44 الي 54 جنيها.

- كما يتراوح سعر الدنيس بين 100 إلى 160 جنيها.

- يتراوح سعر الجمبري بين 190 و290 جنيها.

- البوري بين 40 و90 جنيها.

- الوقار ما بين 80 إلى 120 جنيها.

- القاروص بين 60 إلى 140 جنيها.

- السردين بين 30 إلى 70 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

وعن أسعار الأسماك المجمدة اليوم، فتتراوح بين 65 و70 جنيها بالنسبة للسمك البلطين والفيليه البلطي 40 جنيها، وقشر البياض 90 جنيها، فيما يبلغ سعر سمك المكرونة 35 جنيها، والسبيط 130 جنيها، والكابوريا 30 جنيها، كما يسجل الجمبري المجمد اليوم 170 جنيها.