انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية الاجتماعية لدول منظمة التعاون الإسلامي

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الثاني للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفه مصر لأول مرة، والذي يقام تحت شعار «العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي»، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وينطلق المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وفود 56 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة ما يزيد عن 12 وزيرًا من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتترأس المؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا والتي تتمثل في «قضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة».