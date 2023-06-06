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انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية الاجتماعية لدول منظمة التعاون الإسلامي

كتب:

منة عبده
10:05 ص | الثلاثاء 06 يونيو 2023
جزء من افتتاح مؤتمر العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي

جزء من افتتاح مؤتمر العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الثاني للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفه مصر لأول مرة، والذي يقام تحت شعار «العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي»، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وينطلق المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وفود 56 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة ما يزيد عن 12 وزيرًا من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتترأس المؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا والتي تتمثل في «قضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.