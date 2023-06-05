وزير التعاون الدولي الأسبق: يجب وضع قيود صارمة للحد من القروض

علق الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، على قرار وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بشأن وقف القروض من الخارج إلا بشروط ميسرة، قائلًا: «لا يوجد مجتمع يحيا على القروض».

الحد من القروض

وقال زياد بهاء الدين، في مداخلة عبر تقنية «زوم» مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لا بد من وجود قيود صارمة للحد من القروض وبشروط أكثر حدة، كما أن القروض لا بد أن تكون لبعد تنموي، وأغراض ملحة ومطلوبة.

وأضاف بهاء الدين، مساء اليوم الإثنين، أنه لا يوجد بلد يعيش بمعزل عما يجري الآن في العالم، كما أن مصر لديها العديد من المزايا الاستثمارية الكبيرة، بالإضافة إلى العديد من المعوقات التي تعرقل عملية الاستثمار.

تطوير البنية التحية عند الاستثمار

وتابع أن دول العالم تبحث عن التدريب وتطوير البنية التحية عند الاستثمار، ويجب أن يكون هناك ترويج للاستثمار بطرق أكثر حداثة وجذابة للمستثمرين، موضحًا أن التسويق جزء من عملية الاستثمار، ولكن لا بد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أنه لا بد من وجود معايير نرجع لها لنقيس مستوى التقدم في مجال الاستثمار، ومعايير لرفع القدرات الخاصة بالترويج للاستثمار.

وتابع أن وضع الاستثمار على رأس أولويات الدولة أمر جيد، كما أن المجلس الأعلى للاستثمار يضم 12 وزيرا ومسؤولا، وبعد تعديله ضم 19، ولكن لا بد أن يكون عدد المشاركين في المجلس الأعلى للاستثمار من عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وحتى لا يكون مجلس وزراء مصغر.